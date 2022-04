Jean-François CONAN

Titulaire d'un master 2 en management des organisations sportives et après une riche expérience dans le secteur du commerce dans diverses enseignes reconnues (responsable exploitation magasin, responsable rayon, manager commercial) qui m'a permis de m'épanouir et de développer de nombreuses compétences, j'ai décidé de prendre un nouveau départ!



Une forte attirance pour le secteur de l'immobilier m'a incité à reprendre une formation spécialisée et condensée d'un an pour m'apporter toutes les connaissances indispensables pour réussir cette reconversion.

Désormais, je suis désireux de mettre à profit ces connaissances et mon expérience passée dans un nouveau défi professionnel que je suis impatient de découvrir.

Je suis conscient de mon manque actuel d'expérience mais mes connaissances acquises via cette formation, mon énergie et ma motivation me permettront de me former et devenir opérationnel et performant très rapidement.



Ainsi, je souhaite désormais évoluer en agence immobilière dans les secteurs de la gestion locative, de l'immobilier d'entreprise ou du syndic de copropriété.



Je suis donc à la recherche et à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Esprit d'équipe

Management projet

Marketing

Organisé

Gestion de flux

Gestion Budgétaire

Gestion des stocks

Management commercial

Organisation