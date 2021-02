Vanessa ROUSSET

J'assure l'optimisation de l'ensemble des activités transports du groupe ORCHESTRA PREMAMAN, Sté leader sur le marché du textile enfant, et de la puériculture.

Développement d'une stratégie transport et logistique par la gestion des achats transports sur la partie Importation, Distribution nationale (retail et E-commerce) mais aussi à l'Exportation. (Intra UE et Worldwide)

Aidée de mes équipes, nous nous efforçons d'améliorer la prestation approvisionnement et distribution de nos marchandises pour nos clients finaux.



Mon expérience chez Vestas m'a permis d'acquérir les compétences de gestion globale d'un projet

(élaboration, optimisation et suivi d'un budget, gestion opérationnelle)

Je participe également à l'amélioration de la fonction transport et à son interaction avec les autres départements au sein du groupe Vestas.



Mon parcours au sein de la Sté Asics comme assistante achats et approvisionnements, m'a permis d'appréhender les réalités de ce domaine de compétence.

Du fait de ma casquette logistique, cela m'a permis d'intégrer également l'équipe de l'entrepôt.

Je fus à l'initiative de la mise en place d'outil de contrôle de l'activité de préparation de commandes, mais aussi force de proposition dans les méthodes et moyens d'amélioration de la fonction logistique globale.



Ma formation de base étant l'économie, je me suis tournée vers le transport et la logistique. Formation se soldant à ce jour, par un Master en logistique.



Mes compétences :

dynamique

Gestion de projet

Logistique

Manager

Transport

Transport et logistique

Approvisionnement

Achats

Management

ERP