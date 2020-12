Bonjour,



Aujourd'hui, je souhaite donner un nouveau souffle à ma carrière en intégrant de nouveau le secteur médico social dans lequel je me reconnais et qui correspond à mes valeurs.

Je souhaite exercer en tant que trésorier ou contrôleur de gestion.



Ma rigueur et mes capacités d'analyse sont mes meilleurs atouts.



Mes compétences :

Analyse financière

Contrôle de gestion



Mes savoir être :

Écoute

Capacité d'adaptation

Sens du collectif