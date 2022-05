Quentin DELESCLUSE

Sensible aux enjeux environnementaux et passionné par les problématiques énergétiques, je cherche à réaliser une carrière professionnelle en adéquation avec cette sensibilité.



Après 6 ans dans la construction de parcs éoliens. Je me tourne désormais vers la sobriété énergétique dans les bâtiments. En 2015, j'ai créé la société Objectif 15, spécialisée dans la construction de bâtiments passifs et la rénovation énergétique.



Par ailleurs et toujours dans une optique environnementale, j'ai fait construire en Normandie une maison passive dans laquelle je vis actuellement avec ma famille. Ce projet a été en 2010 lauréat de l'appel à projet PREBAT en Haute Normandie.



Enfin, sur un plan plus personnel j'ai aussi une autre passion dans le sport, je pratique le BMX depuis 25 ans et j'ai eu l'occasion vers 18 ans de le pratiquer à haut niveau, cette expérience est aussi une tranche de vie enrichissante.



Mes compétences :

Budgets/ compta analytique/

Ingénieur

Énergies Renouvelables

Chef de projets

Construction

Blogging

Energie

maison passive