Jean-François L'HONORE

Je dirige l'entreprise Aquitaine Diagnostic Immobilier que j'ai crée en février 2008.



Nos domaines de compétences sont les diagnostics réglementaires autour de la vente ou location de biens immobiliers. Nous réalisons aussi les mises en copropriété, les diagnostics amiantes avant travaux ou démolition.



Nous intervenons sur la gironde mais pouvons répondre à vos besoins sur d'autres zones.



J'ai 37 ans, une culture du bâtiment et de la construction bois grâce à mon DUT Génie-civil et ma licence "bois".



Mon parcours commercial dans le secteur bancaire m'a apporté le sens du service client et aidé dans le développement de la société.



Je souhaite continuer à élargir notre domaine de compétence et accompagner mes collaborateurs dans leur développement personnel et professionnel.



Mes compétences :

Business

Diagnostic immobilier

Immobilier

Qualité

Relationnel