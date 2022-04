Jean-François LABONNE

Fort de plusieurs années dans des fonctions d’analyse des besoins client, de définition des processus et de conduite de projets ainsi que de gestion d'équipes techniques, je recherche aujourd'hui un poste de consultant informatique (déploiement ou call-center) et/ou de manager d'équipe (informatique et/ou support).

Ayant une expérience de développeur et de technicien maintenance, j’ai les connaissances techniques informatiques pour m’entretenir directement avec des programmeurs, des ingénieurs développements et des intervenants maintenance et dépannage.

Habitué au contact, doté d’un excellent sens relationnel et d’une forte expérience de consultant, je sais être force de proposition. Manageant des équipes techniques depuis longtemps et dans divers domaines (informatique, conception logiciel, bâtiment), je mets mon sens de l’organisation et mes capacités d’analyse à profit pour conduire les projets autant en transverse par la coordination des équipes que verticalement par l’animation des réunions et comités de pilotage avec la direction des entreprises. De l’analyse préliminaire des besoins clients jusqu’à la formation des utilisateurs, je suis expérimenté dans l’ensemble des étapes d’un projet.



Mes compétences :

Modélisation

Thermique du bâtiment

RT2012

Conception bâtiment

Economie d'énergie

Architecture bioclimatique

Maison Passive

Animation de réunions

Analyse des besoins

Analyse de risque

Microsoft Office

Rédaction de contenus

SGBD

Animation de formations

Management opérationnel

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Formation