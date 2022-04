Jean-Francois LABOUR

DA print, création et lancement de nouvelles formules magazines et quotidiens. Collaboration et développement de projets pour le web, en RECHERCHE de nouveaux challenges...



Francis Morel, Chef d'entreprise, Le Figaro

“Ayant eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec JF Labour, je peux témoigner de son dynamisme et de sa créativité. Il a en particulier eu un rôle déterminant dans le succès du relancement du Figaro car la formule mise au point était très innovante et très attrayante pour le lecteur. Je serais très heureux de pouvoir retravailler avec lui dans le futur si l'occasion m'en est redonnée. F Morel” / 31 mai 2011

Jacques Chevalier, Auto-Addict (Le Point), Le Figaro

"Ne pas connaitre Jean-François lorsqu'on fait de l'édition et de la Presse est une faute. Pour avoir travaillé avec lui à la nouvelle formule du Figaro puis avoir élaboré le concept du site web Auto-Addict pour Le Point, je peux témoigner qu'au delà de ses qualités exceptionnelles d'investissement et de travail, c'est un oeil neuf et artistique, en permanence aux aguets, qui vous en apprend sur vous même et l'exercice de votre métier. Sa capacité à écouter ses interlocuteurs, à digérer leurs attentes et à réinventer ce qui semblait inimaginable est surprenante. Et pourtant, tout procède d'une logique carrée et éprouvée par une grande expérience qui ne demande qu'à s'exprimer sur de nouveaux challenges. Un créatif qui ne se repose pas sur ses lauriers." Jacques Chevalier / 28 août 2015

Pierre Conte, CEO Figaromedias, Groupe Figaro

“Jean François has brought a decisive impact to lead the Figaro's relaunch to sucess. through a high speed collective tension, he has proven its determination and professional skills. The new lay out of our daily is recognised as modern and efficient. Advertising results and circulation improvements were hit. jean françois is a great pro. pierre Conte” / 24 mai 2011

Philipe Gelie, Le Figaro

“Jean-François est à la fois un directeur artistique de grand talent et un travailleur acharné. Il a montré sa capacité à gérer des impératifs très divers au croisement d'une très nombreuse équipe. C'est en outre un homme dont tout le monde a apprécié les qualités humaines. PhG” / 24 mai 2011

Frederick Cassegrain, Le Figaro, Le Figaro

“un garcon formidable avec une disponibilité permanente. Travailler avec lui est une fête permanente. Merci” / 24 mai 2011

Thierry Rouxel, Prisma Presse (Grüner & Jahr)

"Jean François a été un éléments important au sein du groupe prisma media . Il a très largement contribué à la réussite de plusieurs magazines dont Capital . Son talent et son efficacité sont précieux." Thierry Rouxel D. A. / 31 août 2015

Corinne Allavena, Prisma Presse (Grüner & Jahr)

"J'ai eu la chance de travailler avec Jean François. Ses qualités d'écoute, sa force de travail, son engagement auprès de ses équipes , sa rigueur et sa culture visuelle font de lui un Directeur Artistique précieux dans une rédaction." Corinne Allavena / 27 août 2015

Alain Bouldouyre, client de Jean-François, Le Figaro

"J'ai beaucoup travaillé et sur des sujets difficiles avec jean françois. Il s'est toujours montré calme, constructif..et talentueux. C'etait un vrai plaisir. Et le résultat a toujours été superbe!!" / 27 août 2015

Fabien Clairefond, encadré(e) par Jean-François, Le Figaro

"Jean-François est un excellent DA qui sait innover et faire innover les autres dans une relation de motivation et de confiance, avec la qualité pour objectif; c'est en tout cas la relation que nous avons eu. Et c'est un bosseur, ça oui." / 12 janvier 2013



