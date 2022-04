Jean-Francois LABOURDETTE

" L'amour du théâtre est inséparable d'un sentiment de fraternité ".

" On ne peut pas ne pas céder au désir de faire apparaître sur une scène des personnages vivants,

à la fois réels et inventés. On ne peut pas résister à ce besoin de les faire parler, vivre devant nous.

Incarner les fantasmes, donner la vie, c'est une aventure prodigieuse, irremplaçable... "



Mes compétences :

Adaptabilité

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Rigueur

Sens de l'initiative