Béatrice RODRIGUEZ

“Béatrice a été un professeur remarquable par la qualité pédagogique de ses cours (rigueur, sérieux, inventivité), et... son humanisme !”



Françoise Cantarel, directrice, Alliance française de Toulouse Midi-Pyrénées





“En tant que responsable de formations destinées à des étrangers au sein de l'IAS comme au sein de l'ISAE, j'ai pu apprécier les grandes qualités professionnelles de Béatrice. Béatrice a collaboré pour des programmes de FLE de spécialisation aéronautique, et en particulier pour cours préparatoire à une formation aux essais en vols, et a fait preuve d'un très grand professionnalisme et de créativité en cherchant tout au long de notre collaboration à développer des méthodes et des outils spécifiques à cette population très exigeante sur le plan professionnel et technique. Tous les apprenants ont exprimés une réelle reconnaissance pour l'investissement et l'engagement de Béatrice dans ses cours bien au-delà d’une prestation standard.



C’est avec un grand plaisir et une grande confiance que je recommande Béatrice pour tout futur employeur, collaborateur ou client. Dans toute mission qui lui sera confiée, elle s’engagera avec sérieux, énergie et professionnalisme pour la satisfaction du client et la réussite finale du projet.



Michel CHAUVIN

Deputy Director & Graduate Programs Manager

International Development Department

ENAC”



Mes compétences :

Publicité

Conception

Rédaction

Création

Communication

Blogs

Illustration

Photographie