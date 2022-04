Catherine LATHIÈRE

Spécialisée en gestion de projet, communication digitale et web marketing, j'aime m'investir pour le réussite de projets web et plus particulièrement dans les domaines suivants :

- Gestion de projets web

- SEO et SEM, SMO

- Conception et développement de site web (CMS Joomla, WordPress, HTML5,)

- Veille et benchmark

- Analytics : suivi et reporting

- Rédaction web

Je suis actuellement salariée, Business Project Leader, au département Tech Data du Customer Services pour Airbus, et également freelance sur les activités web digitales (www.la-fabrique-digitale.fr).

N'hésitez pas à me contacter, je serais ravie d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille

CMS open source

Benchmarking

Référencement naturel

Adobe Creative Suite 6

Web design

Joomla