Mes compétences :

Gestion des partenariats

Fidélisation d'un portefeuille clients

Animation de réseau

Prospection commerciale

Animation commerciale

IARD

B to B

B to C

Assurances

Courtage

Back office

Polyvalence

Vente

Gestion de la relation client

Qualité client

Gestion du risque

Orthographe

Fiabilité

Audit qualité

Gestion des réclamations

Gestion de la qualité