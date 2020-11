Morgane WAGNER (RICHARD)

Actuellement Conseillère Pédagogique je me suis découverte un réel intérêt pour l'environnement éducatif et scolaire.



Je me constitue comme un rouage à part entière dans le bon fonctionnement de mon centre en effectuant le recrutement de nos enseignants, le suivi de mes familles ainsi que le développement commercial des prospects.



Polyvalence, flexibilité, ouverture d'esprit et proactivité sont les maitres mots de mon champ d'action.



Pour en savoir plus sur mon parcours ou mon profil n'hésitez pas à me contacter !