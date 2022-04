Catherine LAPIERRE

Vous êtes à la recherche d'une infirmière de Santé au Travail pour rejoindre votre service de Médecine du Travail dans l'entreprise ou un Service Interentreprises de Santé au Travail. J'ai acquis des compétences en matière : d’’accueil, d’écoute de la personne en situation de demande de soin et ou de santé, en instaurant un respect et un climat de confiance. J’assure les permanences infirmières et les soins d’urgences si nécessaires selon les protocoles médicaux établis par le médecin du travail. J'effectue mon travail autour de la prévention Santé, des TMS, de l'ergonomie des salariés. Je réalise les tests nécessaires aux visites médicales, gère l'infirmerie ....



Mes compétences :

Gestion des priorités professionnelles et per

Respect des règles

Collaboration d'équipe

Sécurité au travail

Autonomie professionnelle

Prévention des risques professionnels