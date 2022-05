Olivier MASSAI

De formation graphique et artistique, diplômé de l’école supérieure des Arts Graphiques DUPERRE (Esaa) à Paris, j’ai su au fil des années développer et mettre en action ma formation technique, affuter ma sensibilité artistique et créative au sein de grandes agences Parisiennes de communication comme Gemap Leader, Alizés, Saatchi & Saatchi, BDDP…



Fort de cette expérience, j’ai rapidement intégré ALS CONSEIL BDDP devenu aujourd'hui TBWA-COMPACT Toulouse en tant que directeur de Création, manager et responsable du produit créatif de l’agence.

Mon appartenance à TBWA, 2 ème groupe mondial de communication (groupe Omnicom) m’a permis de travailler sur de nombreux budgets publicitaires comme BMW, La POSTE, FRANCINE, ORANGE, MAC DONALD’S, MICHELIN, GRAND OPTICAL, PENTAX mais aussi sur des institutions et entreprises régionales comme La MAIRIE de TOULOUSE, Le CONSEIL GENERAL et Le CONSEIL REGIONAL de MIDI PYRENEES, TISSEO, La SNCF, Les Laboratoires PIERRE FABRES, DIETETIQUE & SANTE, La COMTESSE DU BARRY, ABRISUD…



En créant la nouvelle agence de communication DEPARTEMENT CREATIF, je souhaite aujourd'hui mettre toutes mes compétences et ressources créatives, Concepteurs Rédacteurs, Conseils en Stratégie, Directeur Artistiques, Web Designers, Community Manager, Styliste, au service d'entreprises désireuses de trouver une véritable alternative économique aux agences de com traditionnelles, avec la créativité, la motivation, la souplesse et la fraîcheur d'esprit en plus.

Génial non?!!







Mes compétences :

Publicité

Direction artistique

Communication

Création

Graphisme

Design graphique

Photographie