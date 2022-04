Anne LEGER H

C'est en tant que PHOTOGRAPHE et STYLISTE que j'ai commencé mon parcours professionnel.

Ces deux activités m'ont très vite conduite à la liberté et à l'enrichissement personnel qu'offre le statut de Free-lance.

L'expérience ainsi acquise a développé chez moi, l'intuition et le goût de la communication.

Les missions qui me sont confiées me permettent d'évoluer dans des univers très différents et en constante évolution.

Le terme "d'Arts Appliqués à l'industrie" me semble aujourd'hui parfaitement convenir à mon activité de styliste.



Mes compétences :

Commercale technique

Commerciale terrain