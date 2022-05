Bienvenue sur notre page.



Je me passionne depuis mon plus jeune âge pour la joaillerie qui m'anime et me met en mouvement autour de la terre.



J'ai accumulé 30 années d’expériences en entreprises à des postes à hautes responsabilités. Parmi ces expériences, je compte la création et la vente. Egalement la gestion d’équipes, la coordination de projets européens et naturellement l'activité de diamantaire et de bijoutier...



Diamant-Invest est né voilà plus de 20 ans. Le point com. fut adopté en 2007 afin de renforcer notre activité de vente de diamants certifiés pour les investisseurs et collectionneurs.

Notre mission est de faciliter l'achat de diamants certifiés, gravés au laser et sous scellés pour le plaisir mais également pour les placements, donations, transmission de patrimoine, et les successions. Nous travaillons avec des études Notariales, plusieurs banques d'affaires et un cabinet d'avocat pour les transactions.

Les transactions sont réalisables à Paris, Anvers, Dubaï, Hong Kong et NY



J'ai créé la boutique en ligne Paris Diamant Direct afin de proposer à nos clients l'achat en ligne de bijoux et bijoux diamants.



Nous vous proposons un contrat d'apporteur d'affaires. Un cahier des charges et une page contact sont à la disposition de vos clients.

Egalement, un catalogue important de pierres de 1,00 carat à 20 carats avec certificats consultables en ligne ou sur demande.

- A la demande de votre client, nous sélectionnons les diamants selon l'objectif déterminé

- Nous proposons quelques pierres précieuses naturelles également certifiées et sous scellés et notamment des rubis non chauffé Birman.



N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires concernant nos références et nos activités.



Bien sincèrement,



Patrice Bougerol



AFFILIATIONS: Reactivpub.com

NOUS CONTACTER:

Lignes groupées : 0 953 856 575

Mobile : 06 01 99 99 50

Skype : Diamoos

Email : pb@paris-diamant-direct.com

Site bijouterie : http://www.paris-diamant-direct.com

Site investissement : http://diamants-invest.com

Catalogue diamants : http://www.paris-diamant-direct.com/diamants-c-100.html

L'univers du diamant : http://www.paris-diamant-direct.com/contenu.php?id=88

Bureaux : Av Niel - 75017 Paris

Atelier : Prototypage rapide - Réalisation de fichier STL (3D) - Pilotage 5 AXES - Gravure laser



Mes compétences :

Succession

Investissement

Bijouterie

Apporteur d'affaires

Transmission