Jean- François Lacroix 57ans gérant de led côte basque.J'ai crée c'est entreprise pour vendre des lampes led .mon but gagner ma vie et aider a la création d'emploi dans ma région.Pour cela j'ai choisi de vendre des produits avec un très bon rapport qualité/ prix,pour permettre a tous le monde de faire des économies d'énergies. De plus je compte mettre 10% de mes futurs bénéfices sur un compte pour aider a la création d'entreprise de commerce. je veux créer un réseau de gens qui pense comme moi qu'il ne faut pas jalouser son voisin mais avancer vers son but.



Mes compétences :

Electricité