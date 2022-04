Jean-François LACROIX

Manager pendant près de quinze ans, j'ai encadré jusqu'à 65 personnes : planification des effectifs , animation des équipes, suivi des productivités et des performances...

En tant que responsable de plateforme, j'ai acquis maturité, sens pratique et professionnalisme. Je fais preuve de fortes capacités d'analyse, de synthèse et de réactivité pour répondre aux imprévus et anticiper les événements sur le terrain.



Curieux avec toujours l'envie d'apprendre, je voudrai découvrir d'autres secteurs d'activités et à m'investir dans de nouvelles expériences me permettant d'élargir mon champ de compétences.



Afin de valoriser mon expérience et d'accroîte mes perspectives professionnelles, j'ai préparé et obtenu en 2015 un BTS Transport et Prestation Logistique par VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).



Mes compétences :

Management

Organisation

Réactivité

Coordination

Sens pratique

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe