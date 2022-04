Jean-François LANDES

Responsable des rayons BLANC, BRUN et GRIS pendant 16 ans, je peux me positionner aujourd'hui en chef de projet dans la mise en place d'un plan commercial innovant à la Réunion.

Animateur d'équipe et formateur aux produits ménagers, électroniques et informatiques, les travaux de groupe et les échanges humains font partis de mes priorités.

Diplomate et toujours à l'écoute, je recherche en permanence les meilleures solutions pour assurer la pérennité d'une activité et son rendement optimum.







Mes compétences :

Gestion de projet

CONNAISSANCES TECHNIQUES

Budget & Achat

Négociation commerciale

Management

Référencement