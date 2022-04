Jean Francois LANORE

Je suis responsable depuis 15 ans d'une équipe de 35 personnes, répartie entre les Experts en Gestion Privée et une équipe en Gestion Sous Mandat.

L'expertise Gestion Privée de la Banque Populaire Lorraine Champagne: plus de 20 années au service de nos clients et prospects. Un recrutement des experts au niveau Master 2. Une actualisation constante des connaissances, une méthode, l'approche patrimoniale globale et familiale, gage de professionnalisme et qui à fait ses preuves.

Des études patrimoniales personnalisées. Une architecture ouverte de notre offre, qui couvre tous les secteurs d'investissement du patrimoine. Une gestion sous mandat de proximité.

Des équipes d'experts (22) sur 7 départements lorrains et champenois, intégrées dans une filière Gestion Privée, pour être au plus près de nos clients et pour un meilleur suivi sur le long terme.