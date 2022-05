Thierry TRITZ

Formateur indépendant, j'interviens pour des organismes de formation, des collectivités territoriales et des entreprises dans le domaine des écrits professionnels et de la prise de parole en public.

La partie "écrits professionnels" se scinde en deux domaines. Je forme pour les collectivités territoriales à la préparation des concours (épreuves écrites et orales); d'autre part je travaille pour des entreprises (rédaction de textes professionnels, réponse à une lettre de réclamation, rapport technique, courrier, revue de presse, prise de note et compte-rendu ...).

La partie "prise de parole" permet à chacun de se familiariser avec le contact du public pour le convaincre de ses capacités.

Vous obtiendrez tous les renseignement sur le site : http://www.gtnarratio.com



