Jean-François LAPORTE

Agé de 62 ans, je profite de ma pause carrière pour lancer un projet très ambitieux; j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique niveau commercial et scientifique, j'ai été indépendant détaillant et grossiste dans le secteur de la fleuristerie. Comme je ne suis pas disposé à rester dans mes charentaises et devant la télé, j'ai décidé de me lancer dans probablement la dernière entreprise de ma vie professionnelle. Je ne suis plus à la recherche de capitaux, bien que toujours ouvert à toute proposition constructive. En effet, le projet est lancé et devrait dégager ses premiers dividendes à la fin de 2014. Pour qui veut plus d'infos, on peut toujours me joindre par un petit message.



Voilà, on y est; la première phase est lancée; les semis seront réalisés ce 1er août 2013, la mise en place soit en novembre 2013, soit le 1er mars 2014. Première récolte à partir du 15 août 2014. Comme il est très aléatoire de trouver des fonds, internet est une vraie mine d'arnaqueurs de tous poils; j'ai gardé les plus affolants; nous avons passé un accord avec un propriétaire terrien qui mets à disposition son terrain. C'est la première phase. Si tout est conforme aux prévisions, nous multiplierons les surfaces par 30 dans les 24 mois à venir. Si cela vous intéresse, faites-moi signe et je vous tiendrai informé au fur et à mesure. Le challenge était de lancer l'entreprise avec moins de 5000€; à ce niveau, cela semble réussi!

Pour vous tenir au courant, les semis sont terminés depuis le 14 août 2013 et ont été placés sous serre ce même jour. 8 jours plus tard, les graines ont germés (au lieu de 6 semaines) et 8 jours plus tard, les premières feuilles apparaissent. Au vu de la rapidité, le premier repiquage aura lieu dès ce 13 septembre et on peut raisonnablement considérer que la mise en place pourra se faire vers le 1er novembre 2013.

A ce jour, un nouveau site internet est en cours de réalisation et sera riche de photos.

Tous les détails de l'évolution de l'entreprise y seront expliqués. A la prochaine!

A bientôt.



