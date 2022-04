Jean-François LARROCHE

Responsable du Service Informatique (support, maintenance, développement).

- En charge de la mise en place du Business Together as a Service (Orange)

- En charge de la mise en place de la Planification et Gestion des tournées (Geoconcept)



Polyexpert est un Groupe leader dans la gestion et l’expertise des sinistres pour le compte des sociétés d’assurances et des entreprises. Nous intervenons après sinistre pour le compte des sociétés d’assurances et des entreprises.



Mes compétences :

Prospection

Conseil

GeoConcept

Vente

ArcView

Google Maps

Développement commercial

Business development

Informatique

Opensource

PostGIS

Management

ERP