Paul LACAZE

Encadrement d'équipe technique, chef de projet, directeur de projet, responsable de programme transverse, conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'oeuvre, audit et rédaction de cahiers des charges, rédaction de schémas directeurs, mise en place de SIG, traitement de données, veille technologique, accompagnement et formations, conduite du changement, sur les Systèmes d'Information Géographique et leur intégration dans des SI d'entreprise.

Gamme ESRI ArcGIS Desktop/Server/mobile, Geoconcept et Mapserver, QGIS Desktop/Server, SGBD Oracle et SQL Server, ETL FME Desktop/Server, mobilité, données, cartographie.



Mes compétences :

AMOA

SIG

Conseil

AMOE

Formation

Conduite du changement