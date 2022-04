Daouda KALOGO

Issu d’une école ingénieur, je suis consultant test (Freelance).



Cela fait plus de dix ans que j’interviens dans le domaine des tests SI. De la méthodologie des tests au pilotage d’équipes dans le cadre des campagnes de test en passant par l'automatisation via les outils HP (LoadRunner – QTP – Quality Center).



J’ai toujours été à l’écoute des besoins des clients afin de leur apporter les solutions adéquates.



Fort d’une grande capacité d’intégration, j’ai toujours su apporter toute mon expérience et ma rigueur dans la bonne conduite des missions qui me sont confiées.



Je reste ouvert aux propositions pour des missions dans mes domaines de compétences.



Mes compétences :

Assurance qualité

Informatique

Gestion de projet

HP Quality Center

Test de performance

Pilotage

SAP Solution Manager