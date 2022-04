Jean François LASSAUX

Face à l’évolution rapide et à la complexité croissante des systèmes d’information, les entreprises doivent faire preuve d’une forte réactivé et d’une rigueur dans la mise en œuvre de leurs projets.



NLH CONSEIL se propose de :



- Participer à la gestion de projet (PMO, MOA, AMOA, conduite du changement…).

- Coacher les équipes et les managers.



Mes compétences :

AMOA

Coaching

PMO

Gestion de Projet

Conduite du Changement

Coordination

MOA