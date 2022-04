Jean-François LAUVAUX

J ai 42 ans, je recherche un poste de commercial sur le Languedoc Roussillon. Ancien commercial dans le domaine de la cosmétique capillaire sur les département du Lot, Lot et Garonne et une partie de la Dordogne pour la Société COOPERE depuis presque deux ans, auparavant j'ai exercé les mêmes fonctions pendant huit ans chez Procter § Gamble pour la marque Wella.J'ai travailler également comme Vendeur de placard sur mesure, Agent Indépendant pour la SARL IFC/IFB, Salarié au Casino Partouche à Palavas les flots, Vendeur chez Darty et Entraineur de Basket dans des équipes de jeunes. Pour des raisons familiale je recherche un poste de VRP sur le Languedoc-Roussillon avec comme lieu de domiciliation sur l'Hérault.



