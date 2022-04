Jean-François LAYE

Après une première expérience en tant que chargé d’affaires dans l’industrie électrotechnique, je me lance en 1990 dans la vente au sein d’une SSII et j’obtiens un diplôme de commerce en solutions informatiques dans le cadre d’une formation consulaire. En 1993, j'étends mes compétences dans la location et le financement d’équipements où j’assure la gestion d’un parc informatique important auprès de grands comptes. Dans cette activité, je m’investis autour des logiciels de gestion et en 1998, j’accompagne un éditeur de logiciels de gestion des biens et des services clients. Durant 14 années, je multiplie les expériences commerciales et technico-commerciales en développant de manière directe et indirecte les ventes auprès de PME et collectivités. Je rejoins ensuite un éditeur de logiciels E-achats commercialisés en mode SaaS pour développer les ventes France tous secteurs puis un autre éditeur spécialisé en gestion technique et énergétique de patrimoine immobilier. Actuellement, j'accompagne le développement d'EVERWIN, un éditeur spécialiste de la gestion d'affaires auprès des entreprises de services BtoB.Array

Spécialités : développement commercial secteurs public et privé, gestion du cycle de vente, analyse fonctionnelle et d'opportunités, pilotage d'activités.



Mes compétences :

Commercial

ACHAT

GMAO

GESTION

Avant vente

Gestion de contrats

Services généraux

Informatique de gestion

Gestion de la relation client

Service client