Diplômé d'un doctorat en Automatique spécialité Vision et traitement d'images à l'université d'Amiens avec les laboratoires MIS d'Amiens et IRSEEM de Rouen, je suis aujourd'hui chez PSA Peugeot Citroën en innovation aides à la conduite.



Mes compétences :

Créativité

Créativité et innovation

Innovation