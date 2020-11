Jean Francois LE BESCONT

Continous Integration/Delivery:

* Développement en mode agile ou cycle en V

* Test unitaire / Intégration

* Mise en place de plateforme d'intégration continue



Project Management:

* Organisation, planification, reporting

* Conception, expertise fonctionnelle et technique

* Acceptance testing, delivery management, change management

* Scrum Master



Application Management:

* Analyse fonctionnelle des incidents à travers le système d'information

* Définition des paramètres et d'indicateur métier



Acceptance – Testing:

* Planification, reporting, résolution des défauts de suivi.

* Coordination des besoins / développement / équipes de test



Spécialisations : Solution de facturation Télécom, webapps JAVA, Oracle BRM ( Portal Infranet) , Netcracker, support, gestion des applications, gestion de projet, migration de données.



Père de deux enfants, j'aime le logiciel libre, le CI/CD, le sport (kitesurf, VTT ...) et la vie nantaise !



N'hésitez pas à me contacter ou à m'ajouter à vos contacts directs : jflebescont@gmail.com