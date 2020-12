Christophe DENIAUD

Rigoureux et organisé ayant la double compétence en :

- Nutrition-santé, hygiène alimentaire et procédés de fabrication

- Management de système QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)



Je coordonne la mise en place d'un système de management intégré, anime des réunions et différents groupes de travail.



-- > Normes mises en œuvres :

ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14000, ISO 22000, HACCP, RABC EN 14065,

-- > Referentiels clients :

FAI - First Article Inspection, ESCCA - Évaluation Supply Chain

-- > Outils utilisés :

5S, 5M, 5Pourquoi, 8D, 6sigma ,SWOT, GRP, AMDEC, Fort/Effort, Analyse des risques aux postes,

-- > Réglementations :

- ICPE, ATEX, CLP/SGH, Certification pour l'usage de produits phytosanitaires



Mes compétences :

Word et excel avancé

Powerpoint

MS Visio

Ms project

GANTT Project

Open office

Outlook

environnement

qse

recherche et développement

rigoureux

sécurité

nutrition

qualité

