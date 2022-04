Jean-François LE GALL

Pharmacien spécialisé en produits naturels, j'ai quitté l'industrie pharmaceutique en 2001 pour créer Miraflor dont la vocation est de promouvoir les produits dérivés des plantes.

Je privilégie les professionnels de santé qui sont des leviers importants pour participer au développement d'une nouvelle approche de la santé prenant en compte le corps, l'esprit et la nature...

Je fais des formations dans le domaine des élixirs floraux et des huiles essentielles.

Je suis membre de l'association "Edelweiss" qui fédère des formateurs d'élixirs floraux contemporains et je suis partenaire de différents laboratoires à forte valeur ajoutée dans le domaine de la phytothérapie.

Je m'intéresse à des alternatives crédibles pour promouvoir des compléments alimentaires sérieux ayant fait l'objet d'études cliniques où pré-cliniques.

J'enseigne par ailleurs le management relationnel à l'E.S.C de Rennes

en tant que vacataire.



Mes compétences :

Conférencier

Élixirs floraux

Huiles essentielles

Produits naturels

Santé