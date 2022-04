Jean François LE LUYER

COMPETENCES TECHNIQUES:

Electrotechnique sur machines tournantes et équipements périphériques jusqu’à plusieurs mégawatts.

Mécanique : Lignage, équilibrage, analyse vibratoire, paliers à roulements ou régulés, broche de machines outils, pompes, ventilateurs, moto réducteurs…

Exemple d'équipement périphériques : variateurs de vitesse, machines synchrones, alternateurs, groupes convertisseurs, équipements antidéflagrants, armoires de commande, postes de distribution H.T, groupes électrogène…



COMPETENCES MANAGERIALES :

Gestion de centre de frais, management d'atelier.

COMPETENCES ADMINSTRATIVES ET COMMERCIALES:

Suivi de dossiers, du besoin client à la préparation de la facturation, y compris : les devis, le montage des offres, les achats, la sous-traitance, la gestion des stock et des appros …



COMPETENCES COMPLEMENTAIRES:

Micro informatique : WORD, EXEL, PROJECT, POWER POINT, LOTUS NOTES, GMAO MAXIMO, Système ERP Baan et SAP



Mes compétences :

Chef d'atelier

Commercial

Électrique

Haute tension

Machines tournantes

Maintenance

Méthode maintenance

Moteur électrique

Responsable maintenance

Robotique

Technico commercial