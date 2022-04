Jean-François LE SAOÛT

Avec une expérience de plus de 5 ans au sein d'entreprises renommées et internationales, mon profil technique et commercial a permis d’affûter ma ténacité et mon goût du challenge qui conditionne mon investissement.



Ma curiosité et mon engouement stimulent mon esprit novateur et apporte une aide constante dans mes activités de veille concurrentielle et dans la gestion de mes projets (participation à l'évolution du logiciel commercial, aide à l'élaboration des conditions commerciales,...).



La mesure de ma performance sera le gage de mon travail assidu : une force de vente dense, une sollicitation du portefeuille active et la recherche de nouveaux clients sur des marchés ciblés et prospères.



J’ai pour credo :

‘’ Celui qui renonce à être meilleur, cesse déjà d’être bon’’ Saint Augustin



Mes compétences :

Négociation commerciale

Délégué Pharmaceutique