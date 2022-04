Jean-François LEDUC

• Directeur financier, 20 ans d’expérience, Arthur Andersen, Valeo et FBD Groupe en forte Croissance

• 50% du temps à l’étranger, dans 14 pays (Europe, USA, CEI), expatrié 5 ans à Varsovie et Boston.

• Structuration de la DAF d’une start-up technologique à Boston et au Mexique.

• PME Franco-Belge : centralisation de la fonction financière, équipe de 15 personnes.

• Transactions : 15 missions dont 10 en tant que consultant et 4 en entreprises (1 acquisition, 3 cessions).





Mes compétences :

International Financial Reporting

Audit

Capital management

Administrative support

SAP

International trade

Forecasting

Due Diligence

Credit lines negotiation

Cash management implementation

Business plan preparation

Business combination analysis

Budget management

Industrie

Management

franchise