Jean-Francois LEMAIRE

Je suis de formation de base à dominante mécanique. J’ai donc naturellement débuté ma carrière dans un bureau d’études où j’étudiais des machines robotisées 5 axes, dans une société spécialisée dans les systèmes d’encollage. Travaillant dans une petite structure, j’ai pu alors approfondir mes connaissances en automatisme, électricité et robotique. Je me rendais dans de nombreuses sociétés en France et en Europe pour démarrer des systèmes d’encollage complétement, distribution produit comprise.

Au long de mes nombreux déplacements, j’ai souhaité prendre des responsabilités, en me spécialisant dans la robotique. C’est donc naturellement que je suis entré chez RENAULT Automation, pour prendre le poste de pilote d’études robotiques, et j’ai rapidement pris celui de pilote d’études automatismes, électricité et robotiques.

Fort de cette expérience réussie en gestion de projet, dans le domaine de la robotique et de l’encollage, j’ai ensuite intégré la société FANUC, pour devenir chef de projet en peinture, étanchéité et industrie générale.

Touche à tout, aussi bien en mécanique, automatismes, électrique et robotique, je suis à la fois chef de projet, chef de chantier (gestion de projet, gestion des coûts, établissement des plannings, recherche, gestion et suivi de la sous-traitance montage mécanique, électrique, automatismes et robotique, coordination et animation d’équipes projet, respect des plannings, établissement de standard). Gestion de projets pour PSA, Renault, Toyota, Plastic Omnium, Faurecia, Tefal ... Budgets gérés jusque 3 M€.

Je suis ouvert à tout nouveau challenge professionnel ! (Gestion de projets, maintenance, études, atelier ...).



Mes compétences :

Automatismes

Chef de projet

Maintenance

Production

Robotique

Gestion de projet

Sous traitance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Chargé d'affaires

Gestion de chantier

Cahier des charges

Planification

Suivi de chantiers

Roboguide