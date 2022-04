Jean-François LEMOINE

Après avoir exercé durant 12 ans la profession de sommelier et après avoir voyagé 6 mois en Amérique du Sud et en Afrique du Sud début 2013, à la découverte des vignobles et des cultures, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi.

En effet, j'ai intégré le Bordeaux International Wine Institute (Groupe INSEEC) depuis septembre 2013. J'y prépare le bachelor commercialisation des Vins et Spiritueux. L'objectif est pour moi de perfectionner mon savoir en matière de vente, commerce et marketing. Des savoirs que j'ai jamais acquis complètement durant ma scolarité en école hôtelière et durant ma carrière de sommelier.

En complément de mes connaissances dans le milieu vinicole, la restauration gastronomique, mes qualités de dégustateur, Il est dorénavant clair pour moi que cette formation me permettra de devenir, dans un futur proche, un acteur performant de la filière Vins et Spiritueux.



Je prendrai position à Londres et je le confirmerai très prochainement sur cette page.



Mes compétences :

Achats

Vente directe

Vente

Négociation

Informatique

Gestion des stocks

Dégustateur vins et spiritueux

Relation clients