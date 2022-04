Jean-Francois LEROY

Les différentes responsabilités qui m’ont été confiées de 2000 à 2009

m’ont permis de :

- Élaborer des plans de maintenance préventive et curative

- Administrer les budgets généraux : sous-traitants, énergies, bâtiments… .

- Organiser le suivi des stocks de pièces détachées

- Optimiser les équipements

- Négocier les prix auprès des fournisseurs,

- Actualiser les plans de maintenance et de la logistique des interventions

- Prévoir les investissements.

- Mettre en œuvre un plan de mise en conformité des installations.

- Savoir être à l’écoute de mes différents collaborateurs

- Gérer les situations nouvelles, me rendre disponible.

- M’adapter en milieux étrangers.

- Me tenir informer des évolutions technologiques.

- Former les personnels de maintenance et de production aux règles d’hygiène et de

sécurité.

- Analyser les risques sanitaires.

- Encadrer des équipes multidisciplinaires

- Maîtriser les outils Informatiques : GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par

Ordinateur) et suite bureautique Microsoft Office (Word, Excel, Outlook….), notions sur AUTOCAD.