Jean-François LESTEVEN

Expériences en production et en ingénierie.



Pilotage de gros projets d’investissement : > 50 M€.



Conception d’usines, d’équipements lourds métallurgiques et de bâtiments industriels.



Direction et animation d’équipes pluridisciplinaires de 10 à 300 personnes.



Compétence en sécurité, environnement et réglementation.



Mes compétences :

Aluminium

Direction de projet

Direction technique

Environnement

Ingénierie

Investissement

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Production

Sécurité

Technique