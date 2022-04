Jean-François LESTRIAT

Après deux années passées en alternance pour ma Licence et Maîtrise chez TENOVIS (constructueur de systèmes téléphoniques), je suis depuis 2003 chez ITC-SYSTEMES où nous intégrons des solutions de téléphonie, informatique, réseau et sécurité. Les Services à valeur ajoutée (maintien en conditions opérationnelles, Infogérance, délégation...), liés à ces activités sont primordiaux dans notre métier.



La société ITC Systèmes fait partie d’un groupe présent sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle intègre les dernières avancées technologiques des télécommunications, de l'informatique, des réseaux, de la sécurité et de la sureté et apporte un service intégral en ingénierie et gestion des infrastructures de communication des entreprises.



ITC Systèmes propose des solutions et services dans les domaines de la voix, des réseaux de données, des systèmes de télécommunication et des outils structurés autour des protocoles Internet et se trouve être présente dans tous les domaines de l'économie : industrie, services, banque, collectivités locales, presse, loisirs, médical, éducation, transports, voyages, hôtellerie, restauration…



Notre expertise de la convergence des technologies "Voix – Données – Images" nous permet d’anticiper l'évolution des modes de travail et d'échange dans les entreprises.



C’est grâce à une équipe de consultants Réseaux et Télécoms, à des experts en nouvelles technologies, à des ingénieurs technico-commerciaux, à un centre de services multi compétences Réseaux et Télécommunications, à ses 120 collaborateurs que notre société est un des leaders sur le marché national des nouvelles technologies. Grace à nos 2 700 clients, notre chiffre d’affaires 2011 dépasse les 19 millions d’euros.





