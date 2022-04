Jean-François LEVRAUD

Collaborateur au sein du Département Opérations et Financements Immobiliers du Cabinet Gide Loyrette Nouel depuis janvier 2003, intervenant notamment dans le cadre d'opérations complexes (notamment "sale and leaseback"), d'opérations de constructions (promotion immobilière) et de contentieux de l'urbanisme.



Compétences élargies au droit des affaires général (contrat et responsabilité) ainsi qu'aux contentieux civil, pénal et administratif relatifs aux opérations de construction, location, vente.



Mes compétences :

Avocat

Droit

Droit immobilier

Immobilier