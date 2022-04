Dynamique, Discrétion, Disponibilité, sont mes principales qualités.



Homme de terrain et fédérateur d'équipe, je suis toujours présent pour aider et former les personnes qui travaillent avec moi.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Curieux

Animer et fédérer une équipe

Sage comptabilité et paie

Navision comptabilité

Microsoft Word

Microsoft Excel

EBP Comptabilité