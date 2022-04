Jean-François LOMPUECH

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

12/2010... DERICHEBOURG Environnement

Directeur d'activités - 3 sociétés 5 agences et 220 personnes -

2008 - mai 2010 ONET SECURITE

Prestataire de service dans le milieu de la sécurité des biens et des personnes

Chef de site EUROCOPTER (90 collaborateurs)

 Recrutement, formation, encadrement des personnels de sûreté

 Gestion du contrat de sous-traitance

 Suivi du cahier des charges, développement et axes de progrès

 Suivi commercial du client

 Conseiller technique des mesures de protection et des mises en place des procédures

 Prise en compte et gestion de la filiale formation d’EUROCOPTER

 Relation avec les autorités gouvernementales dans le domaine de la sécurité aérienne



2007 RIGHT Management

 Bilan de compétences

 Benchmark sécurité (Arcelor – La Poste – RTM – CEA ….)





2004 à 2006 STMicroelectronics, Rousset

Site de R&D et production semi-conducteur, 3 000 Personnes.

Chef de Service de la sûreté (45 collaborateurs)

 Recrutement, formation, encadrement des personnels de sûreté et des hôtesses d’accueil

 Maîtrise des systèmes de sûreté (vidéo anti-intrusion, protection des bâtiments) Validation et déploiement de contrôles d’accès (250 points)

 Mise en place de dispositifs de sûreté et de sécurité sur évènements (venue de ministres étrangers, visites clients)

 Validation et déploiement de contrôles d’accès (250 points)

 Gestion de budgets de fonctionnement et d’investissement

 Prise en compte et analyse des besoins sûreté de l’entreprise, rédaction des procédures, communication

 Validation et suivi des mesures de sécurité (autorisation de travail, balisage chantiers)

 Participation aux audits clients, certifications et critères communs (normes, assurances)

 Connaissances des dispositions légales environnementales

 Suivi des mesures de sécurité (Normes HSE – Plan de prévention – Autorisation de travail….)













1980 à 2004 Gendarmerie Nationale



2002 à 2004 Commandant de Brigade, Rousset, 15 personnes

 Sécurité publique de 5 communes

 Relations avec les élus, les associations, les industriels et les commerçants

 Participation aux commissions de sécurité départementale

 Relations avec les autorités judiciaires et administratives



1999 à 2002 Chef de Groupe, Section de Recherches Aix-Marseille, 15 enquêteurs, 120 personnes

en opérationnel

 Directeur des enquêtes judiciaires, compétences sur PACA

 Relations avec autorités judiciaires cour d’appel

 Travail avec les polices et autorités Européennes



1987 à 1999 Enquêteur Judiciaire, 100 personnes en opérationnel

1980 à 1987 Gendarme en unité territoriale

FORMATION



2010 Direction d’exploitation agence

2009 Management HSE : accident du travail

Droit disciplinaire : La sanction et suivi contentieux

2005-2006 Management des équipes, droit du travail (CHP Formation Marseille)

2002 Management et gestion immobilières et financière (Ecole des gradés supérieurs de la Gendarmerie de Rochefort)

1988-1998 Diplôme techniques et de qualification en Police Judiciaire (Centre National de Formation de la police judiciaire à Fontainebleau)

1988 Officier de Police Judiciaire (homologué niveau III)



1980 Ecole de gendarmerie de Montluçon

FORMATION



2010 Direction d’exploitation agence

2009 Management HSE : accident du travail

Droit disciplinaire : La sanction et suivi contentieux

2007 Centre de formation des langues pour adultes : 120 Heures en langue anglaise

2005-2006 Management des équipes, droit du travail (CHP Formation Marseille)

2002 Management et gestion immobilières et financière (Ecole des gradés supérieurs de la Gendarmerie de Rochefort)

1988-1998 Diplôme techniques et de qualific



Mes compétences :

Ressources humaines

Relations publiques

Relation client

Évaluation d'entreprise

Évaluation des risques

Relations Presse

CERTIFICATION ISO

Recrutement

budgets - appel d'offre et soutenance - commerce

Audit - certification - RH et gestion IRP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Gestion des conflits

Environnement

Sécurité

budgets

Audit