Jean-François LORRE

Directeur Technique et Sécurité. Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des compétences dans les domaines de la gestion d’un patrimoine immobilier tel que :



Gestion technique et administrative d'un patrimoine immobilier et d'un ERP.

Commande et suivi des travaux curatif et préventif.

Définition, mise en œuvre, suivi et réception des opérations de GE/GR.

Lancement de consultations restreintes et d'appels d'offres publiques.

Planification pluriannuel des travaux, suivi et synthèse budgétaire.

Mise en place des contrats de maintenance cycliques et des vérifications réglementaires liés aux bâtiments d'habitations et aux ERP.

Développement et suivi des relations avec les prestataires.

Gestion des sinistres et des Dommage Ouvrage.

Encadrement de personnel de gardiennage, de sécurité incendie et de nettoyage.

Appropriation, application et respect des consignes de sécurité, notamment dans les ERP.

Gestion des réclamations clients.



Les secteurs d’activités dans lesquels j’ai évolués, logement social et immobilier commercial, m’ont permis de développer de réelles qualités d’écoute, de diplomatie et de rigueur.



Mes compétences :

Technique

Gestion

Sécurité

Immobilier