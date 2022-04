Jean-François LOTHÉAL

Développeur multimédia chez Groupe 361 de 2007 à octobre 2012, j'ai participé à la réflexion et réalisation de sites Internet, module Flash, jeux et applications on-line, applications Facebook, ...



Après un passage de 6 mois au sein du "Groupe Belink", et d'une mission de la même durée dans la SSII AUSY pour m'occuper de divers développements Typo3, je suis devenu membre de cette dernière.



J'interviens en tant qu'Ingénieur Etudes et Développement Informatique sur la création de site Internet/Intranet. Je participe également à d'autres phases du projet : chiffrage, rédaction des spécifications technique et fonctionnelles, tests, préparation des livrables, mise en production et formation client.



Autodidacte pour certaines de mes compétences, j'ai l'envie d'apprendre et de me dépasser. J'aime travailler au sein d'une équipe conviviale, ouverte aux échanges et à l'entraide.



Mes compétences techniques et fonctionnelles :



+ Méthodologie : Agile



+ Logiciels : Suite Adobe CS, OpenOffice, Bureautique Microsoft, Tortoise Git, SourceTree, Git Bash



+ Outils de développement : Atom, Sublime Text, Putty, Vagrant, Composer, Compass, Grunt



+ CMS : Typo3, Drupal 7/8, Wordpress



+ Langages : PHP, ActionScript, MySQL, HTML5, CSS3, Javascript, SASS, LESS, Shell Unix, Typoscript



+ Framework/API : jQuery, Extbase, Boostrap Twitter, Leaflet, GoogleMaps, OpenLayer, Ajax, Symfony



+ Moteur de templates : Twig, Fluid



+ Format de représentation des données : JSON, XML, YML



+ Environnement : Unix, Windows



+ Gestion de configuration : Git, SVN



Mes compétences :

Flash

As3

JQuery

POO

Javascript

Wordpress

Typo3

Drupal

Bootstrap

LESS

Sass

CSS 3

PHP

HTML 5

Drupal 8