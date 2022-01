Mathieu BARBATO

Bonjour,



Issu d'une formation technique qui s'est déroulée à l'université Lyon 1, avec l'obtention d'un DUT Génie Mécanique et Productique, je maîtrise de nombreuses notions techniques me permettant d’aborder plus efficacement des problématiques commerciales.



Diplômé d'un Master 2 "Manager centre de profits", je souhaite intégrer le marché du travail en occupant un emploi de commercial ou de responsable de secteur d’activités. L’expérience acquise lors de mes deux années d’alternance en tant qu’assistant chef de service et assistant commercial au sein de deux groupes internationaux TOTAL et JTEKT m’ont permis de développer des compétences managériales et commerciales.



Mes expériences ont confirmés mon goût du management, du relationnel et de l'écoute.



Mes compétences :

back office

SAP

CATIA