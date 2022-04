Jean-François LOTS

Ma double expertise technique et de management de projets me permet de mener à bien des missions de réalisation de logiciels depuis le recueil des besoins jusqu'à la mise en service et jusqu'au suivi de maintenance chez les clients. Depuis plus de 7 ans, je contribue à la conception, à la réalisation et à l'évolution de logiciels de vidéosurveillance et de sécurité pour de nombreux clients en France et à l'étranger : collectivités locales, industries, transports, militaires.

Je gère ou j'ai déjà géré des projets d'envergure de A à Z en pilotant des équipes techniques de 5 à 7 personnes (jusqu'à 180 k€, 2 années/homme).



Mots clés :

Gestion de projets | Génie Logiciel | Management d'équipe | C++ | Temps Réel non critique | Roadmap | Vidéosurveillance | Sécurité | Anglais courant



Keywords:

Project Management | Software Engineering | Team Management | C++ | Soft Real Time | Roadmap | Videosurveillance | Security | Fluent English



Mes compétences :

Traitement d'images

Vidéosurveillance

C++

Robotique

Avant vente

Gestion d'équipe

Réalisation de devis

Architecture logicielle

Anglais

Scrum

Visual studio

Video IP

SVN

SonarQube

Management

Intégration continue

Intégration

Planification de projet

C# .Net

Microsoft Windows

Gestion du cycle de vie logiciel

Gestion de projet

Jira

Hudson Jenkins

MFC

GNU/Linux

Programmation orientée objet