Jean-François LOUVIN

Garant des référentiels Hygiène – Sécurité – Environnement et de la Réglementation :

o Mise en place de la veille réglementaire et participation à son développement en collaboration avec le service sécurité du site Rhodia opérations Saint Fons Chimie.

o Responsable du référentiel « exigences réglementaires et volontaires » du système de management de la sécurité sur 2 sites industriels du groupe.

o Responsable du Comité de Pilotage « Veille Réglementaire ».



Gestion de Projets :

o Direction d’un projet de mise en conformité des Composés Organiques Volatils d’un atelier de production stratégique de l’usine Saint Fons : montant d’investissement 4 M€

o Mise en conformité d’une unité de fabrication Seveso seuil haut pour une ligne stratégique de l’usine Pont de clé : montant d’investissement 9 M€.

o Restructuration sur une période de 2 années, d’une unité industrielle à Lille sur le plan technique et organisationnel : montant d’investissement 5 M€, effectif cible 100 personnes.



Organisation et planification :

o Construction du plan d’investissement à 3/5 ans de mise en conformité d’un site Seveso seuil haut : sites de Pont de clé et de Saint Fons.

o Organisation et supervision d’audits à caractère H.S.E. : arrêté spécifique à l’activité, audits volontaires « standards appliqués ».



Génie Chimique :

o Optimisation de divers procédés : Isocyanates, Diphénols éthers, Vanilline sur le plan rendement, qualité produit, productivité, rejet, sécurité.

o Elaboration des cahiers des charges techniques pour tous projets d’investissements.

o Prise en charge de pré-études de faisabilité sur le plan technique et économique dans le cadre d’une reconversion de l’unité industrielle Lilloise.



Management :

o Animation de divers Groupes de travail

o Management d’équipes Projets jusqu’à 60 personnes, de techniciens procédés et méthodes.

o Responsable d’ateliers de fabrication et service logistique : 55 personnes.



Mes compétences :

HSE

Génie des Procédés