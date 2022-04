Jean-François MADY

J'encadre une équipe logistique de 4 personnes chargées de la prise des commandes clients jusqu'à l'organisation de la livraison finale.

Je suis responsable de la qualité du service en terme de moyens et de respect des délais.

Je suis chargé de faire vivre et appliquer la politique sécurité EQIOM chez les transporteurs.

Je suis responsable du suivi et diffusion des KPI logistique.

Je suis engagé dans la maîtrise des coûts de transport en conformité avec la politique achat.

Je piloté des réunions de travail d'amélioration continu sur les aspects logistique dans une optique de certification.



Mes compétences :

Rigueur

Organisateur

Pragmatisme

Sens du contact

Audit

Relations clients

Relation fournisseurs

Management