Jean-François MALANGU

Fevrier 2011-à ce jour Projet de Renforcement des Capacités

en Gouvernance (PRCG)

Enhancing Governance Capacity Project

IDAH3650 ; IDAQ5800

Kananga/Kasaï-Occidental

Rép.Démocratique du Congo



Coordonnateur Provincial



Déc. 2007 – Fevrier 2011 Projet de Renforcement des Capacités

en Gouvernance (PRCG)

Enhancing Governance Capacity Project

IDAH3650 ; IDAQ5800

Kinshasa/Gombe

Chargé de l’Administration



Mars2003- Aout 2007 Groupe Solid’Aire (Ensemblier d’insertion),

Un groupe économique et social qui propose des services aux collectivités, entreprises, particuliers et associations et agit pour la protection de l'environnement qui se manifeste à travers des ateliers de production.

Arbent (01), France

ENCADRANT TECHNIQUE INSERTION:





Fév. 2001- Nov. 2002 Kinshasa, RDC - Assistant-Coordonnateur/Cabinet de l’Administrateur Général.





Oct. 1998- Fév. 2001 Congolaise des Hydrocarbures(COHYDRO), Kinshasa, RDC – Assistant Exécutif du Président Directeur Général



Sept. 1997- Oct. 1997 Kinshasa, RDC – Assistant du Conseiller Spécial





FORMATION

2010 – Licence Gestion & Administration des Projets, Institut Facultaire de Développement(IFAD), Kinshasa, RDC



1995 Graduat Pédagogie Appliquée-Langue Anglaise ISP, Kananga, RDC





AUTRES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

2009 Formation Gestion axée sur les résultats rapides, Banque Mondiale, Kinshasa,RDC



2008 Comptabilité, Logiciel gestion des projets, Tompro, Société Tomate France,



2008 Formation sur le Suivi et Evaluation et la Gestion axée sur les Résultats, Banque Mondiale

Africa Region Results & Learning, Kinshasa



2010 Formation en Passation des Marchés, Banque Mondiale/PRCG



2010 Formation Leadership, Rôle et Responsabilités du Gestionnaire.Institut Setym,Casablanca,Maroc



2011 Planification, Exécution et Contrôle des Projets et Programmes,Forhom,La Rochelle,France



2012 Certification universitaire en Gestion axée sur les Resultats des programmes publics,Planification stratégique et budgétisation des programmes publics,Institut Idea,Quebec,Canada



CONNAISSANCES LINGUISTIQUES



Informatique Word, Excel,….



Langue Anglais et français



Mes compétences :

1. Gestion et administration des projets

2. Planification stratégique et opérationnelle ain

3. Planification stratégique et budgétisation des

6. Management et Gestion des Ressources Humaines

5. Relations extérieures et partenariats:

6. Management et Gestion des Ressources Humaines.

4. Programmation

7. Finances et logistique: